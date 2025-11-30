Luca Toni sicuro: «Il calcio italiano secondo me deve migliorare su quel determinato aspetto»

Luca Toni si esprime così sulla situazione che sta vivendo ovviamente il centravanti. il punto

A Sky Sport, l’ex attaccante Luca Toni è tornato a parlare del presente del calcio italiano e dell’impatto che può avere un allenatore con la sua idea tattica. Toni ha sottolineato che, pur con squadre chiaramente favorite, la forza di un gruppo non deriva solo dal talento individuale ma da come viene sfruttato il potenziale, soprattutto con una guida giusta.

Secondo Toni, la capacità del tecnico di valorizzare la rosa è fondamentale. Ha elogiato Massimiliano Allegri come allenatore capace di far rendere al massimo i giocatori a disposizione: “È un allenatore intelligente – ha detto – che capisce bene chi allena e sa come mettere i giocatori nelle condizioni migliori per dare il loro contributo”.

Toni ha inoltre osservato come in campionato non sempre la squadra più forte sulla carta trionfi alla fine: la competitività della Serie A impone costanza, organizzazione e mentalità, elementi che un tecnico esperto può gestire meglio di tante presunte “stars”.

Il suo punto di vista richiama l’attenzione su un aspetto spesso sottovalutato: il valore dell’equilibrio e della concretezza. Per Toni, in un torneo complesso e combattuto come la Serie A, non basta avere grandi nomi; serve un progetto solido, idee chiare e un preparatore che sappia trarre il meglio da ogni tipo di rosa.

In sintesi, Luca Toni invita a guardare oltre le aspettative e le gerarchie di mercato. Punta su chi costruisce squadre più che su chi schiera singoli fenomeni: un approccio che, secondo lui, può fare la differenza in un campionato come la Serie A — equilibrato, imprevedibile e in continuo mutamento.

