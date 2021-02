Parma, Lucarelli: «Facciamo di tutto per uscire dalla crisi»

Alessandro Lucarelli parla del momento difficile del suo Parma: ecco le parole del dirigente dei crociati prima della gara contro il Verona

MARGINE D’ERRORE NULLO – «Stiamo facendo un po’ di tutto per uscirne, parliamo con la squadra per capire cosa non va e stimolarli per uscirne. L’unica cosa che conosco è che tramite il lavoro si possono trasformare le cose negative in positive. Ci vuole lo spirito e la voglia di uscirne, ci aspettiamo i ragazzi facciano una grande partita, il margine di errore è limitato».

FIDUCIA SOCIETA‘ – «Siamo un corpo unico, la proprietà ha dato fiducia, i tifosi ci hanno incitato, noi dell’area tecnica siamo vicini, stiamo facendo di tutto. In campo va la squadra e deve dare risposte».