Lucas Vazquez lascia il Real Madrid: Bayern in pole

Il Bayern Monaco resta in prima fila per Lucas Vazquez, lontano dal rinnovo con il Real Madrid

Senza prolungamento il duttile esterno spagnolo si libererà a parametro zero e, come scrive il sito Todofichajes.com, la proposta dei bavaresi campioni d’Europa sarebbe la più consistente. Il Bayern offrirebbe un triennale più oneroso al giocatore rispetto alla proposta del Siviglia. Vazquez in Italia è stato accostato soprattutto a Milan e Juventus.