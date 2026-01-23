Lucca Nottingham Forest, ora è anche ufficiale: l’attaccante lascia il Napoli e vola in Premier League. Il comunicato degli azzurri

Lucca Nottingham Forest, è stato ufficializzato l’addio dell’attaccante. Lascia il Napoli e vola in Premier League, tutti i dettagli

Il calciomercato del Napoli registra un’importante operazione in uscita che ridisegna le alternative offensive a disposizione di Antonio Conte. Le strade del club partenopeo e di Lorenzo Lucca si separano ufficialmente: il “gigante” di Moncalieri lascia l’Italia per approdare nel campionato più prestigioso del mondo, la Premier League. Attraverso una nota diramata nel pomeriggio, la società azzurra ha comunicato di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore al Nottingham Forest FC. La formula trovata tra le parti è quella del prestito con diritto di opzione: gli inglesi avranno dunque la possibilità di riscattare il cartellino al termine della stagione se il giocatore convincerà Oltremanica.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Sei mesi in azzurro: dal gol al Pisa alla Supercoppa

Si chiude così una parentesi breve, durata appena metà stagione. Lucca era arrivato in estate per offrire un’alternativa fisica e di peso all’interno dello scacchiere tattico di Antonio Conte. Il suo percorso in maglia azzurra era iniziato il 23 agosto 2025, con l’esordio al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Il momento più emozionante della sua esperienza partenopea resta senza dubbio il 22 settembre, quando ha siglato la sua prima rete al “Maradona” proprio contro il Pisa, la squadra che lo aveva lanciato nel grande calcio.

I numeri e il saluto

Nonostante l’impegno profuso, Lucca ha faticato a trovare una maglia da titolare inamovibile, chiuso dalla concorrenza spietata del reparto avanzato. L’attaccante classe 2000 saluta Napoli con un bilancio complessivo di 23 presenze e 2 reti, ma con la soddisfazione di aver contribuito alla conquista di un trofeo: la Supercoppa Italiana, alzata al cielo lo scorso 22 dicembre. “In bocca al lupo, Lorenzo”, recita il comunicato del club, sancendo la fine del rapporto. Ora per lui inizia la sfida fisica del calcio inglese con la storica maglia del Forest, mentre il Napoli dovrà valutare se tornare sul mercato per completare la batteria degli attaccanti.