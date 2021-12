Carolina Stramare incorona Lucca: «Ecco perché arriverà lontano»

Il volto di Helbiz Live Carolina Stramare incorona Lorenzo Lucca: il bomber del Pisa è tra le rivelazioni del campionato di Serie B

Intervistata in esclusiva da Calcio News 24, la presentatrice di Helbiz Live Carolina Stramare ha espresso il suo pensiero sui giovani campioni del campionato cadetto, in particolare Lorenzo Lucca.

TALENTO – «Ho avuto il piacere di intervistarlo da poco e mi ha colpito per la sua umiltà e la sua educazione, due qualità che lo porteranno lontano. So che è già stato adocchiato da diversi grandi club di Serie A, ma ora la Serie B gli servirà moltissimo per crescere».