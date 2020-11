Dinamo Kiev, Lucescu: «Difficile passare contro Barcellona e Juventus»

Mircea Lucescu parla della situazione nel gruppo G di Champions League: Barcellona e Juventus sono giù qualificate agli ottavi

Mircea Lucescu parla della situazione del gruppo G con la sua Dinamo Kiev. Le parole del tecnico.

«Il Barcellona ha mostrato la sua classe, i giovani sono stati più bravi di noi. Sono stati molto dinamici e hanno giocato con tanta voglia. Il Barcellona ha meritato la vittoria, era impossibile fermarli. Fin dall’inizio sapevamo che era difficile sperare di ottenere qualcosa in un girone con Barcellona e Juventus. Era chiaro che la nostra lotta era per il posto in Europa League».