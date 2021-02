Luis Alberto dice la sua sul momento della Lazio e fissa l’obiettivo per la stagione: ecco le dichiarazioni del centrocampista spagnolo

Luis Alberto dice la sua sul momento della Lazio ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole.

«Sapevamo fossimo indietro e adesso siamo in un buon momento. Dobbiamo continuare così con questo gioco e con questa cattiveria e sono sicuro faremo ancora bene. L’obiettivo, come l’anno scorso deve essere di partita in partita. Adesso abbiamo tre settimane senza impegni settimanali e sarà un bene. Questa squadra ha dimostrato il suo potenziale e sta dimostrando quanto sia forte».

