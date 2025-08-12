Luis Enrique: «Donnarumma tra i migliori, io il responsabile di questa decisione. Vi spiego». Le parole del tecnico del PSG

Alla vigilia dell’attesa finale di Supercoppa Europea contro il Tottenham, l’allenatore del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha concesso un’intervista esclusiva a Sky Sport, toccando temi cruciali come la preparazione alla sfida, le scelte di formazione e le ambizioni per la nuova stagione. Il tecnico spagnolo ha sottolineato l’importanza di gestire le energie in questa fase iniziale.

«Difficile prepararsi a una partita del genere, perché abbiamo dato priorità al riposo», ha esordito Luis Enrique. «I giocatori sono arrivati molto bene dopo le vacanze, bisogna pensare adesso a gareggiare per un titolo». La sfida contro gli Spurs rappresenta infatti il primo trofeo stagionale, un test immediato per un PSG che vuole confermarsi ai massimi livelli.

Uno dei punti più discussi riguarda la gestione della porta e la posizione di Gianluigi Donnarumma. A tal proposito, il tecnico non si è sottratto, assumendosi la piena responsabilità delle sue scelte: «Donnarumma è uno dei migliori portieri al mondo, nessun dubbio, e ancora migliore come persona. Questa però è la vita dei calciatori di alto livello, io sono responsabile al 100% di questa decisione difficile. Se fosse facile lo farebbe chiunque, queste decisioni hanno a che vedere il profilo del portiere che la mia squadra necessita».

Infine, l’allenatore ha voluto rimarcare la forza del gruppo e la volontà di ripetersi dopo i successi passati, lanciando una sfida per il futuro. «È evidente che tutti siamo responsabili per poter raggiungere ciò che abbiamo fatto nella scorsa stagione. I giocatori hanno dovuto fare diversi sacrifici, lo scorso anno nessuno credeva in noi, mentre quest’anno rappresenta una sfida molto grande per dimostrare che possiamo ancora vincere». Un messaggio chiaro per motivare l’ambiente in vista di una stagione che si preannuncia tanto impegnativa quanto stimolante.