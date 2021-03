Luis Enrique esalta Ibrahimovic: «È ancora un punto fermo»

Luis Enrique esalta Zlatan Ibrahimovic: ecco le dichiarazioni del commissario tecnico della Spagna sull’attaccante del Milan

Luis Enrique, in conferenza stampa, parla della probabile presenza di Ibrahimovic ai prossimi europei.

«È un giocatore che resta un punto di riferimento e nonostante l’età le sue virtù sono ancora tante. Arriverà il momento in cui dovremo affrontarlo, sicuramente ha dimostrato di essere ancora in grande forma in Serie A, nonostante l’età, e valuteremo con attenzione la sua eventuale presenza all’Europeo. C’è ancora tempo per affrontarlo, ora mi preoccupo del presente e della gara con la Grecia».