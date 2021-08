Lukaku Chelsea, pronta una nuova offerta solo cash: tutti i dettagli

Lukaku Chelsea, dall’Inghilterra: pronta offerta solo cash da parte dei Blues per convincere l’Inter a cedere il belga

Dall’Inghilterra arrivano novità per quanto riguarda la trattativa che dovrebbe riportare Romelu Lukaku in Premier League. Secondo quanto riportato da Sky Sport Uk, il Chelsea sarebbe pronto a formulare una nuova offerta.

110 milioni di euro cash senza contropartite tecniche dovrebbe essere l’ultima proposta dei Blues, che si avvicinano ma non coprono interamente la cifra chiesta da Marotta: saranno necessari altri 10 milioni di euro per far partire l’attaccante belga in direzione Londra.