Infortunio Lukaku, il belga salta il Real Madrid?

Lukaku, assieme ad altri giocatori, tra i quali Hudson-Odoi, Chilwell e Barkley non saranno convocati in vista della gara. L’ex Inter rimarrà a Londra per curarsi un problema al tendine d’Achille.