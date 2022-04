Benzema all-in: Champions, Liga, Mondiale e Pallone d’Oro, perché no?

L’ennesima prestazione mostruosa di Karim Benzema in Champions League rilancia il francese nell’Olimpo del calcio europeo e come favorito al Pallone d’Oro

Karim Benzema nuovo re della Champions League, ma forse non solo. La seconda tripletta consecutiva nella manifestazione (come lui solo CR7, Messi e Luiz Adriano) un altro sunto delle infinite qualità tecniche e umane del franco-algerino.

Prima due colpi di testa spettacolari, poi il tris di rapina per stendere il Chelsea campione in carica e assicurare al Real Madrid di Carlo Ancelotti una buona porzione di semifinale. Devastante e letale, come già nella fantastica rimonta sul Paris Saint Germain.

Se la Liga pare sostanzialmente in cassaforte (con un vantaggio in doppia cifra sulle rivali Barcellona, Atletico Madrid e Siviglia), il pensiero che le Merengues possano ritornare sul trono continentale inizia a farsi strada. Inglesi permettendo, naturalmente.

E l’uomo copertina è sempre lui, quel centravanti unico per completezza e varietà di caratteristiche alla sua miglior stagione in carriera. A quasi 35 anni. Comunque meno delle reti sinora realizzate, ovvero 37 (in 36 partite), già record personale.

Sono in molti a considerare, non solo i bookmakers, Benzema il primo favorito al prossimo Pallone d’Oro. Ovviamente per quanto sta facendo con la casacca madridista, ma anche per quel che potrebbe essere in autunno.

Perché è quasi scontato ricordare come la Francia sia probabilmente la principale candidata a trionfare nei Mondiali 2022 che si svolgeranno in Qatar, con quella pazzesca ambizione del back-to-back dopo il successo nel 2018 in Russia. Laddove, vale la pena rammentarlo, Karim non c’era.

Dunque una motivazione in più per “lavorare e migliorare ancora”, parole dello stesso attaccante. Piedi e testa da fuoriclasse, cuore e cervello da campione. L’all-in di Benzema in questo 2022 ha tutta l’aria di essere la “mano” vincente.