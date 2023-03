Lukaku dopo la tripletta: «Voglio dimostrare cosa ho dentro»

Le parole di Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, dopo la tripletta realizzata con il Belgio contro la Svezia

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha parlato alla tv belga dopo la tripletta in Svezia-Belgio.

PAROLE – «Non è stata una gara facile, ma possiamo dirci soddisfatti, abbiamo fatto bene. Sono contento di poter giocare e guadagnare minuti per mostrare al mondo esterno cosa ho dentro. Assist da uno dei più giovani convocati? Tutti i giovani giocatori hanno fatto un ottimo lavoro. Durante gli allenamenti ho cercato di coinvolgere i più giovani e provare a dimostrare che il lavoro in più paga. Non aiuterebbe se iniziassi a urlare contro di loro. Anch’io una volta ero nei loro panni. Possiamo goderci oggi e domani, ma da lunedì l’attenzione deve tornare sulla partita contro la Germania. Dobbiamo anche provare a vincere lì».