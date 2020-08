Lukaku insegue Ronaldo: gli mancano quattro gol e una Coppa

Romelu Lukaku vuole raggiungere Ronaldo il Fenomeno che al suo primo anno all’Inter chiuse con 34 gol e la Coppa UEFA

Romelu Lukaku, contro il Bayer Leverkusen, inizierà la caccia a Ronaldo il Fenomeno. Il brasiliano alla sua prima stagione nerazzurra segnò 34 gol e vinse una coppa UEFA. Il belga, dal canto suo, ha messo a segno 30 gol e ora cercherà di conquistare l’Europa League.

Ovviamente, ricorda La Gazzetta dello Sport, le similitudini dei due finiscono qui. Quel Ronaldo era indiscutibilmente il numero uno al mondo, primato sancito dopo i suoi primi mesi milanesi dal Pallone d’oro 1997. Era un fenomeno in campo e un “fenomeno di costume” che travalicava i confini dello sport. In campo era solista inarrestabile, era energia e talento, velocità e conduzione di palla: terminale quasi unico di una squadra che pensava solo, o principalmente, a scatenarlo. Lukaku è invece ingranaggio, seppur nobile, sicuramente centrale, di una squadra che ha nei movimenti codificati e nelle giocate collettive il suo marchio di fabbrica. Romelu ha come primo compito quello di sorreggere la squadra, sapendo poi anche andare a raccogliere la gloria personale.