Lukaku-Lautaro, la coppia d’attacco dell’Inter ha fatto la differenza anche ieri nella vittoria dei neroazzuri sul Napoli

Un’altra vittoria importante per l’Inter. Tre punti che rilanciano i neroazzurri in testa alla classifica insieme alla Juventus. Protagonisti della serata, come spesso accade, la la coppia Lukaku-Lautaro.

I due attaccanti con 16 reti sono la coppia più prolifica in trasferta nei cinque top campionati europei in corso.