Lukaku Napoli, frattura ancora aperta: il club pensa già all’addio in estate! Ecco le possibili destinazioni

Lukaku Napoli, frattura ancora aperta: l’attaccante non saluta Conte e torna in Belgio, il club pensa già all’addio in estate! Le possibili destinazioni

Il rapporto tra Romelu Lukaku e il Napoli resta profondamente compromesso. Secondo La Gazzetta dello Sport, il recente rientro dell’attaccante belga a Castel Volturno non ha riportato serenità, ma ha soltanto prodotto una tregua momentanea tra le parti. Il centravanti si è trattenuto poco al centro sportivo, senza nemmeno incrociare Antonio Conte e i compagni, per poi ripartire con l’autorizzazione del club. La sensazione, raccontata dalla rosea, è che il caso sia tutt’altro che chiuso e che il riavvicinamento sia soltanto formale, in attesa di scrivere l’epilogo definitivo di una vicenda diventata sempre più pesante nel corso delle ultime settimane.

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Lukaku Napoli, il Belgio, la multa e il peso economico della vicenda

Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, Lukaku completerà ad Anversa il proprio percorso di riatletizzazione, probabilmente ancora con il preparatore Lieven Maesschalck, con l’obiettivo di tornare pronto in un paio di settimane. Sul tavolo resta anche il tema della sanzione economica: il quotidiano parla di una multa pari al 20% del lordo mensile, cioè circa 150 mila euro, dopo la decisione del giocatore di non rientrare a fine marzo e di proseguire autonomamente il recupero in Belgio. Il Napoli, però, avrebbe scelto un profilo basso soprattutto per ragioni di convenienza economica: il club vuole limitare i danni patrimoniali e contenere una possibile minusvalenza legata a un investimento molto importante tra costo del cartellino e stipendio.

Lukaku Napoli, Turchia o Arabia sullo sfondo per la cessione estiva

È proprio per questo che, nella ricostruzione della Gazzetta, l’ipotesi più concreta guarda ormai all’estate e a una separazione. Il giornale indica Turchia e Arabia Saudita come mercati potenzialmente interessati, scenari che potrebbero consentire al Napoli di alleggerire il peso dell’operazione e al giocatore di ripartire altrove. In questa fase, il compito più delicato spetterà al manager Federico Pastorello e al direttore sportivo Giovanni Manna, chiamati a trovare una soluzione che riduca l’impatto economico e chiuda senza ulteriori strappi una vicenda già molto logorata. Per la rosea, il ritorno di Big Rom in azzurro oltre la fine della stagione appare sempre più difficile: il futuro sembra ormai scritto lontano da Napoli.