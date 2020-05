Lukaku rivela: «Non ho mai perdonato Villas-Boas»

Romelu Lukaku ha ricordato i tempi in cui giocava al Chelsea e non aveva un bel rapporto con l’allenatore Villas-Boas

Romelu Lukaku ai microfoni di Het Laatste Nieuws ha ricordato i suoi anni al Chelsea sotto la gestione Villas-Boas. Le sue parole.

VILLAS-BOAS – «Di Matteo mi ha detto che sarei rimasto con il gruppo fino a dopo la finale ma non ho toccato il trofeo con un dito. Perché non ho vinto questo trofeo. Ragiono così da quando avevo undici anni: se non ho contribuito, non è il mio trofeo”. E nello specifico, su Villas-Boas: “In allenamento mi è capitato di avere la casacca di chi gioca con entrambe le squadre. Una volta facevo il terzino a sinistra, poi a destra. Così non cresci. Ho detto al club cosa pensavo. So che era sotto pressione ma non doveva trattarmi in quel modo. Con Di Matteo è stato completamente diverso, mi ha coinvolto immediatamente. Sarebbe dovuto arrivare molto prima. Non ho mai perdonato Villas-Boas».