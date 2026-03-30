Lukaku rompe il silenzio: «Non volterei mai le spalle al Napoli! Tutta la verità sul mio infortunio» – FOTO

Lukaku rompe il silenzio: «Non volterei mai le spalle al Napoli! Ecco tutta la verità sul mio infortunio», il messaggio social del belga

Romelu Lukaku ha scelto i social per chiarire la propria situazione dopo i dubbi emersi negli ultimi giorni sul mancato ritorno a Napoli. L’attaccante belga ha spiegato di aver attraversato un periodo molto complicato, segnato da problemi fisici e personali, precisando di non essersi sentito bene nelle ultime settimane. Dai controlli svolti in Belgio è emersa un’infiammazione con presenza di liquido nella zona del flessore dell’anca, vicino alla cicatrice del precedente infortunio. Per questo ha deciso di proseguire la riabilitazione lontano dall’Italia, con l’obiettivo di tornare al 100% e rendersi di nuovo utile al Napoli e alla nazionale non appena sarà pronto.

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IL MESSAGGIO – «Questa stagione è stata molto difficile per me, tra l’infortunio e la perdita personale. So che negli ultimi giorni si è parlato molto della mia situazione ed è importante chiarire tutto. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente e ho fatto dei controlli mentre ero in Belgio. È emerso che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo flessore dell’anca, vicino alla cicatrice. Dato che è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato a inizio novembre, ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio così da poter aiutare la squadra quando sarò chiamato. Penso che molti di voi abbiano visto l’intervista che ho fatto a Verona: non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai. Non c’è niente che desideri di più che giocare e vincere per la mia squadra. Ma in questo momento devo assicurarmi di essere clinicamente al 100%, perché recentemente non lo sono stato, e questo ha avuto un impatto anche mentale. È stato un anno molto intenso… ma alla fine ce la farò e aiuterò il Napoli e la nazionale a raggiungere i loro obiettivi quando sarò chiamato in causa. È tutto ciò che voglio».