L’ultimo (emozionante) ballo della vecchia Curva Pisani: Atalanta-Udinese 2018/2019

L’ultima partita della vecchia Curva Nord durante Atalanta-Udinese: con De Roon e Pasalic che trascinano la squadra al quarto posto

Nonostante la nuova Curva Pisani sia una struttura tanto moderna quanto coperta, tale settore è sempre associato alla vecchia scoperta e senza seggiolini: con i tifosi nerazzurri legati a quei gradoni di cemento pieni d’amore da parte di chi, per l’Atalanta, ha lasciato tantissime emozioni.

“L’ultimo ballo” di essa è datato 29 aprile 2019 contro l’Udinese, ritenuta una sfida fondamentale per i nerazzurri: gli uomini di Gasperini sono in piena lotta Champions, ma non hanno disposizione il loro fenomeno Josip Ilicic.

La gara non vede i bianconeri impensierire gli orobici (ad eccezione del palo di De Paul), anzi, il dominio è prettamente atalantino con Gomez e Zapata pronti ad impegnare Juan Musso per tutto il tempo.

Il risultato sembra essere inchiodato sullo 0-0 fino all’84’ con Sandro che atterra Masiello: batte De Roon ed è 1-0 per l’Atalanta. A chiudere i conti pochi minuti dopo ci pensa Pasalic con un tiro deviato, ma potente che sigla il definitivo 2-0.

Il post partita è emozionante: il tifo chiude un ciclo con il bandierone, e per rendere onore alla Pisani tutti sono disposti a prendere almeno un pezzo dei gradoni: da conservare come il ricordo di un passato glorioso e pieno d’amore.