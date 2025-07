Lutto nel mondo del calcio, è scomparso a 47 anni l’ex Frosinone Paolo Antonioli: il ricordo del club

Lutto nel mondo del calcio, è scomparso a soli 47 anni l’ex capitano del Frosinone Paolo Antonioli: il ricordo del club sui social

Nella storia recente del Frosinone Calcio, pochi nomi risuonano con la stessa forza e rispetto di Paolo Antonioli, difensore centrale e capitano carismatico che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore dei tifosi giallazzurri. Anche se ha vestito la maglia ciociara per sole due stagioni, il suo contributo si è rivelato fondamentale in momenti chiave per il club.

Antonioli, classe 1971, noto per la sua leadership in campo e la capacità di leggere il gioco con intelligenza tattica, è sceso in campo 63 volte tra il 2005 e il 2007. Quelle due annate coincisero con tappe cruciali nella crescita della Società: la prima promozione in Serie B nel 2005-2006, seguita dalla storica salvezza nella stagione successiva, in un campionato particolarmente competitivo che includeva squadre blasonate come Juventus, Napoli, Genoa, Bologna, Verona, Lecce e Bari.

In quel contesto, Antonioli si è distinto per grinta, solidità difensiva e un attaccamento alla maglia che andava oltre la semplice professionalità. Al centro della retroguardia, ha guidato con determinazione e cuore, incarnando i valori del Frosinone e contribuendo a costruire un’identità di squadra solida e combattiva.

Il suo esempio è stato un punto di riferimento per compagni e tifosi. Non solo per le prestazioni tecniche, ma per il modo in cui ha saputo rappresentare i colori giallazzurri dentro e fuori dal campo. Da leader silenzioso e instancabile, è riuscito ad entrare nel cuore della tifoseria semplicemente dando tutto, ogni singolo minuto.

Oggi, a distanza di anni, Paolo Antonioli viene ancora ricordato come una vera bandiera del Frosinone. Un simbolo di un calcio fatto di passione autentica, di uomini che diventano eroi per ciò che riescono a trasmettere. La sua storia resta un patrimonio prezioso per il club e un modello da seguire per le nuove generazioni.