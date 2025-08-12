Luvumbo Cagliari, colpo di scena per il talento rossoblù: l’indiscrezione non lascia spazio a dubbi

Luvumbo Cagliari, ecco arrivare il colpo di scena per il talento del club rossoblù, la nuova indiscrezione non lascia spazio a dubbi, vediamo cosa filtra ora

Il calciomercato del Cagliari continua a regalare sorprese, e in questi giorni uno dei suoi attaccanti, Luvumbo Zito, potrebbe finire sotto i riflettori di un club estero. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, l’esterno angolano, che ha mostrato il suo talento con la maglia rossoblù, è nel mirino del Rennes, club francese che milita in Ligue 1.

Il Rennes, da sempre attento alla crescita di giovani talenti, ha individuato in Luvumbo un profilo perfetto per rinforzare il proprio reparto offensivo. Le caratteristiche del giocatore, come la sua grande velocità, esplosività e abilità nel saltare l’uomo, si adattano bene al calcio moderno, ed è proprio per queste qualità che il club francese sembra fortemente interessato a lui. Gli osservatori del Rennes apprezzano molto le potenzialità del giocatore angolano e potrebbero essere pronti a fare un’offerta concreta per portarlo in Francia.

Il futuro di Luvumbo appare tutt’altro che scontato. Il giocatore ha un ruolo importante nel progetto tecnico del Cagliari, ma la tentazione di confrontarsi con un campionato di alto livello come la Ligue 1 e con un club dalle ambizioni europee come il Rennes potrebbe influenzare la sua scelta. Per il Cagliari, una cessione di Luvumbo rappresenterebbe senza dubbio una perdita dolorosa, ma potrebbe al contempo consentire di incassare una plusvalenza significativa, che potrebbe essere reinvestita per nuovi acquisti.

La dirigenza rossoblù, guidata dal presidente Giulini e dal direttore sportivo Angelozzi, dovrà ponderare attentamente la situazione. Decidere se cedere Luvumbo o tentare di trattenerlo con un rinnovo di contratto sarà fondamentale per il futuro del club. Il giovane attaccante ha ancora ampi margini di crescita e potrebbe diventare un elemento chiave per la squadra allenata da Pisacane. La corsa per Zito Luvumbo è aperta, e i prossimi giorni si preannunciano cruciali per capire se l’angolano rimarrà in Sardegna o se volerà in Francia per una nuova avventura.