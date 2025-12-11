Mac Allister torna su Inter Liverpool: le sue parole fanno discutere! Ecco cosa ha detto

Inter Liverpool e l’onestà di Mac Allister: le dichiarazioni del centrocampista sul rigore concesso nel finale! Le parole

Dal fronte dei vincitori arriva una dichiarazione che accresce il rammarico in casa Inter. Alexis Mac Allister, campione del mondo con l’Argentina e oggi colonna del centrocampo del Liverpool, ha mostrato grande onestà intellettuale analizzando l’episodio chiave della sfida di San Siro ai microfoni di Fox Sports.

Il centrocampista dei Reds ha confessato che, a suo giudizio, la trattenuta subita non era sufficiente per decretare il calcio di rigore. Ha sottolineato come in Premier League un contatto simile non verrebbe mai sanzionato, evidenziando così la differenza di interpretazione tra i vari campionati.

Mac Allister ha concluso il suo intervento con un auspicio: che, qualora in futuro la situazione dovesse ribaltarsi, anche gli avversari dell’Inter sappiano dimostrare la stessa sincerità nell’ammettere la verità dei fatti. Una presa di posizione che alimenta il dibattito e lascia aperte riflessioni sul metro di giudizio arbitrale nelle competizioni europee.

PAROLE – «Non l’ho più rivisto, sinceramente. Se me lo chiedi, in quel momento non mi è sembrato rigore. Poi noi arriviamo dalla Premier League e ovviamente penso che la Premier, da questo punto di vista, sia un po’ diversa. Credo che una trattenuta del genere lì non sarebbe stata mai considerata rigore, e per me non lo è. Però spero che quando capiterà dall’altra parte, o quando sarà il contrario, anche gli avversari siano altrettanto onesti e dicano la verità».

