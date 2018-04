Un caso di cronaca coinvolgerebbe Zinedine Machach: il giocatore del Napoli avrebbe colpito al volto un uomo dopo un diverbio in una strada privata

Una notizia di cronaca arriva da Napoli e riguarda il Napoli. Per la precisione, riguarda un giocatore azzurro. Si tratta di Zinedine Machach, centrocampista francese e riserva della squadra di Maurizio Sarri. Il giovane calciatore si sarebbe reso protagonista di uno spiacevole inconveniente nella giornata di ieri, venerdì 27 aprile. Il giocatore avrebbe avuto un diverbio con un medico, pare per questioni di viabilità in una strada privata, e Machach avrebbe colpito al volto l’altro uomo, non si sa se con uno schiaffo o con un pugno. Il medico ha chiamato i carabinieri per far luce sull’episodio e si è recato nell’ospedale più vicino per farsi medicare.

Stando alla ricostruzione fatta da La Gazzetta dello Sport, il fatto sarebbe avvenuto all’interno di parco Matarazzo, la zona nei pressi di Mergellina dove hanno abitato in passato anche altri calciatori del Napoli (su tutti Cavani e Higuain). La vicenda è ancora da confermare, quindi il condizionale è d’obbligo, ma comunque Machach non sembra passarsela benissimo. Arrivato a gennaio, è ancora a zero minuti con la maglia del Napoli. Non è nuovo a comportamenti sopra le righe: in autunno è stato licenziato dal Tolosa dopo una violenta lite con l’allenatore delle riserve, sfociata in una rissa con tanto – si dice – di testata alla Zidane.