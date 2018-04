Sarri in bilico: il Monaco pensa alla clausola ed il Napoli a blindarlo

Il futuro di Maurizio Sarri è ancora lontano da una definizione, con Monaco e Napoli pronte a darsi battaglia fino al 31 maggio

Il 31 maggio sarà una data spartiacque per Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha un contratto fino al 2020 con il Napoli ma la clausola rescissoria da 8 milioni di euro, valida fino a quel giorno, tiene in ansia l’ambiente partenopeo. Il timore, paventato qualche mese fa, è che le prestazioni sfavillanti offerte dalla sua squadra avessero attirato l’interesse di facoltosi club stranieri, pronti a sborsare la suddetta cifra pur di portarselo a casa. Uno scenario simile è quello che si è presentato, stando a quanto si legge su Il Corriere dello Sport.

Il Monaco, ricco club che milita in Ligue 1, starebbe pensando proprio a Sarri per la successione di Jardim. La proprietà monegasca non avrebbe alcun problema a sborsare 8 milioni e ci starebbe seriamente pensando. Nel mentre, però, il Napoli non può assolutamente restare a guardare questa trama di mercato, motivo per cui la società partenopea tenterà di blindarlo. Certo, tutto passerà dalla voglia dell’allenatore di continuare o meno nel capoluogo campano. Un discorso legato alle motivazioni, prima ancora che allo stipendio, seppur aspetto importante nelle contrattazioni. Sarri tra Monaco e Napoli.