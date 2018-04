Alessandro Pellegrini, manager di Maurizio Sarri, ha deciso di farsi affiancare da Fali Ramadani: voci di mercato sul manager del Napoli

Un nome noto del calcio mondiale a sostegno di Alessandro Pellegrini, è questa la novità che riguarda il Napoli. L’agente di Maurizio Sarri ha deciso di farsi affiancare da un profilo internazionale molto conosciuto in Italia e all’estero. Stiano tranquilli i tifosi azzurri, non si tratta di Mino Raiola, bensì di Fali Ramadani. Il nome di Ramadani dirà qualcosa soprattutto ai tifosi della Fiorentina: serbo con origini turche ma residente in Germania, parla benissimo l’italiano e frequenta molto l’Italia. È, tra le altre cose, il chiacchieratissimo agente di calciatori come Marko Rog, Adem Ljajic o Stefan Jovetic.

A riportare il retroscena è l’edizione odierna de Il Mattino. Secondo il quotidiano questo accordo tra Pellegrini e Ramadani è da intendersi in ottica mercato. Va sottolineato che l’agente di Sarri ancora non ha incontrato Aurelio De Laurentiis per il rinnovo – è risaputo che a Napoli prima vogliono chiudere la volata Scudetto -, ma comunque Ramadani fa suonare qualche sirena all’estero. Chissà, magari il serbo può servire per trovare la collocazione giusta al mister toscano. Ha grande conoscenze nel Monaco e nel Chelsea, casualmente due club che sembrano interessati a Sarri. Le voci su Ramadani e Pllegrini continuano, vedremo cosa accadrà.