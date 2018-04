Per De Laurentiis Napoli e Lierse: il patron azzurro è pronto a prendersi una squadra in Belgio e a sfruttarla come serbatoio

Il Napoli compra, ma non un giocatore, bensì una squadra intera. Da tempo i campani sondano il terreno europeo per una nuova proprietà e adesso Aurelio De Laurentiis pare averla trovata in Belgio. Si tratta del Lierse – il nome per intero è Koninklijke Lierse Sportkring -, una squadra della città di Lier, nelle Fiandre. Milita nella Proximus League, vale a dire la Serie B del Belgio, ma ha all’attivo un palmares di tutto rispetto. I gialloneri del Lierse sono l’obiettivo di De Laurentiis e pare che il patron azzurro sia a un passo dal chiudere l’acquisizione.

A riportare la notizia è Radio Kiss Kiss. ADL è pronto a usare il Lierse come squadra B, lì andranno a giocare i giovani calciatori del Napoli – anche quelli extracomunitari, viste le norme belghe meno restrittive – e a Lierse potranno accasarsi pure le cosiddette riserve. Il Lierse ha mancato la promozione nella prima divisione belga, ma ha una storia importante. Nato nel 1906, ha vinto quattro campionati belgi (l’ultimo nel 1997). Nella seconda metà degli anni novanta ha vinto pure due Coppe del Belgio e due Supercoppe del Belgio.