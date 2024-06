Maignan SHOCK: «Ibrahimovic mi chiamò PORTIERE DI M***A! Su Rabiot posso dirvi che...»

Maignan SVELA: «Ibra mi chiamò portiere di m..da! Rabiot? VI SPIEGO cosa è successo in quella litigata». Le parole del portiere rossonero

Il portiere del Milan Mike Maignan ha rilasciato un’intervista al canale Carré svelando due interessanti retroscena su Ibrahimovic e Rabiot, obbiettivo del calciomercato Milan e protagonista di una litigata con il portiere.

SU IBRAHIMOVIC – «È successo tutto in allenamento al PSG. Zlatan ha tirato forte e poi mi ha chiamato ‘portiere di me**a’. Non mi piaceva. Ho interrotto l’allenamento e gli ho risposto che era un ‘maledetto attaccante’. A Ibra piacciono le persone che gli tengono testa. Rispondere in quel modo gli ha mostrato chi ero. Da lì abbiamo potuto lavorare bene».

SU RABIOT – «Ho quasi litigato con Rabiot? Non ci conoscevamo davvero. Abbiamo avuto delle parole inappropriate, ma tutto sommato è finita bene. Per me ora è come una famiglia».