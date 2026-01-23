Maignan Milan, pace fatta e rinnovo ad un passo! Le cifre dell’accordo e la mossa di Allegri: i retroscena sulla trattativa dei rossoneri

Il gelo è ormai un lontano ricordo, il futuro si tinge nuovamente di rossonero. Mike Maignan e il Milan sono pronti a legarsi ancora a lungo, mettendo fine a una telenovela di mercato che ha tenuto col fiato sospeso la tifoseria per mesi. Secondo gli aggiornamenti riportati dalla Gazzetta dello Sport, le parti si stanno avvicinando a grandi passi verso la fumata bianca definitiva: le incomprensioni del passato sono state archiviate e la volontà comune è quella di proseguire insieme.

L’ultimo ostacolo e il vertice decisivo

Cosa manca per l’ufficialità? Si tratta ormai di limare gli ultimi dettagli, in particolare il nodo relativo alle commissioni per l’agente Jonathan Kebe. Un ostacolo che nelle scorse settimane sembrava insormontabile, ma che ora appare molto meno spaventoso. Dopo un primo contatto positivo avvenuto a Milano in seguito alla vittoria contro il Como, è previsto un incontro risolutivo subito dopo la delicata trasferta di Roma. L’ottimismo filtra con insistenza dagli uffici di via Aldo Rossi: la penna è pronta per la firma.

La strategia di Tare e la rinascita con Allegri

Lo scenario attuale rappresenta un ribaltamento totale rispetto all’inizio della stagione. In estate, l’estremo difensore francese aveva sostanzialmente accettato la corte del Chelsea, prima che il club milanese rispedisse al mittente l’offerta dei Blues. Fondamentale nell’opera di ricucitura è stato il ruolo del Direttore Sportivo Igli Tare, spalleggiato dall’Amministratore Delegato Giorgio Furlani. La dirigenza, in perfetta sintonia con Massimiliano Allegri, ha lavorato ai fianchi del giocatore per convincerlo della centralità del progetto. Decisivo anche il feeling ritrovato con lo staff tecnico, in particolare con il vice Marco Landucci e il nuovo preparatore dei portieri Claudio Filippi, figure chiave nel rilancio delle prestazioni di “Magic Mike”.

Le cifre: ingaggio da top player

L’offerta sul tavolo è imponente e certifica lo status di leader del classe ’95. Il nuovo accordo prevede una scadenza fissata al 30 giugno 2031 (l’attuale scade quest’anno) e un ingaggio base da 5 milioni di euro netti. A questi si aggiungeranno bonus facilmente raggiungibili che porteranno lo stipendio ai livelli di quello percepito da Rafael Leao, il talento portoghese attualmente più pagato della rosa. Un dettaglio cruciale: nel contratto non sarà presente alcuna clausola rescissoria, a dimostrazione della totale fiducia reciproca.

