Mainz Fiorentina, due squadre accomunate dallo stesso percorso. Scontro diretto in Conference League per risollevare la testa dopo le delusioni nazionali

Mainz Fiorentina, due squadre accomunate dallo stesso percorso: in crisi nei rispettivi campionati, sono imbattute in Europa e cercano la rinascita nello scontro diretto

Mainz Fiorentina, il match di questa sera, alle 18.45, della terza giornata di Conference League mette di fronte due squadre con l’obiettivo comune di ritrovare fiducia. Entrambi i club, infatti, sono ancora a punteggio pieno nella competizione, ma vivono un momento complicato e di crisi nei rispettivi campionati.

Il Mainz, squadra tedesca, attualmente al 17º posto in Bundesliga con soli 5 punti in nove giornate, è in piena lotta salvezza.

Il tecnico danese Bo Henriksen cerca nel 3-4-2-1, un modulo per rinascere. Un sistema simile a quello della Fiorentina per costruzione, ma con i tedeschi che appaiono come squadra smarrita, pesante nelle gambe e nella testa.

Dalla stampa locale si parla di problemi di coordinamento tra i reparti della squadra, con un attacco inefficace e privo di immaginazione, il centrocampo raccontato come privo di grinta e una difesa spesso incline all’errore, punito spesso in campionato, al contrario di una Conference in cui il Mainz non ha ancora subito gol, anche per via delle avversari sulla carta nettamente inferiori come Omonia Nicosia e Zrinjski, club bosniaco rimasto in dieci per oltre un tempo nel match poi vinto dai tedeschi 1-0.

Ed è per questo che la squadra tedesca sembra aver perso completamente il flusso, la facilità e la naturalezza del suo gioco.

Dall’altra parte, la Fiorentina, reduce dall’esonero di Stefano Pioli, vive un momento di profonda transizione. In attesa dell’arrivo di Paolo Vanoli, sarà Daniele Galloppa a guidare la squadra nella delicata trasferta tedesca in Europa.

Con appena 4 punti in Serie A e l’ultimo posto in classifica, i viola cercano una reazione immediata per ridare fiducia a un gruppo in crisi. La Conference diventa così un’occasione per ripartire e dimostrare il valore di una rosa che, nonostante tutto, può ancora risalire in campionato.