Malagò sicuro: «Italiane in Champions League? Non bisogna commettere errori. Devono raggiungere quel risultato»

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò ha parlato della prospettiva di non avere cinque squadre in Europa per la prossima stagione e sull’andamento nella Champions League attuale delle varie italiane: considerando anche i risultati di ieri.

PAROLE – «Dispiace molto anche perché poi è più complicato ottenere la quinta squadra in Champions, è un discorso che interessa tutto il sistema. Speriamo che quelle che rimangono arrivino il più possibile avanti»