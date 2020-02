Malagò sul Coronavirus: «Lo sport deve fermarsi nelle zone a rischio»

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del caso Coronavirus in Italia

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha parlato ai microfoni di Sky dell’epidemia Coronavirus in Italia commentando la scelta della Lega Nazionale Dilettanti a rinviare 40 partite in Lombardia.

«Sono in contatto con le autorità che hanno il dovere di prendere delle iniziative. Ovviamente parlo di autorità governative e di rappresentanze locali. Se un sindaco fa un certo tipo di ordinanza, lo sport di deve adeguare. Sono in contatto costante con il ministro Spadafora. Se ci sono delle competizioni in un luogo dove ci sono dei casi certi, è ovvio che lo sport si debba fermare».