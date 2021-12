Milan, Maldini: «Se ci sarà possibilità di vincere non ci tireremo inditetro»

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara con l’Empoli: le sue parole

Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida fra Empoli e Milan. Le parole del direttore tecnico dei rossoneri:

SULL’INTER E LO SCUDETTO: «L’Inter è campione in carica quindi è normale inserirla tra le favorite. Senza Conte e le due partenze si poteva pensare potesse calare ma ha preso un ottimo mister e ottimi giocatori. Noi siamo in linea con lo scorso anno dove nessuno metteva il Milan tra le prime 4. Noi abbiamo obiettivi chiari e se ci sarà la possibilità di vincere non ci tireremo indietro».

SUL PROGETTO: «È un progetto chiaro dall’inizio, non avevamo la certezza di riuscire. I tifosi si aspettano sempre molto a causa della nostra storia ma oggi la strada è più lunga e in base alle previsioni i risultati sono arrivati un pochino prima».

