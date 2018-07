Maldini, Giuntoli e Gandini: Milan, ecco la rivoluzione targata Elliott

Il Fondo Elliott ha in mano il Milan. Il Fondo potrebbe azzerare il management per puntare tutto su Maldini, Giuntoli e Gandini

Elliott…e le storie tese! Il Milan non è più di proprietà di Yonghong Li ma è passato nelle mani del Fondo Elliott che ha avviato ufficialmente la procedura di escussione del pegno e ha cambiato gli amministratori della Rossoneri Sport, la holding cinese che controllava il Milan. Un atto importante e dovuto che pone Elliott al comando della holding che, legalmente, detiene il 99,7% delle quote azionarie del Milan. In seguito, dopo l’approvazione del Tribunale del Lussemburgo, Elliott convocherà l’Assemblea dei Soci per convertire il credito in azioni e poi verrà indetto il nuovo CdA con tutti i consiglieri cinesi che decadranno.

Intanto non è da escludere un nuovo cambio generale nel management del Milan. Secondo Tuttosport infatti l’opzione non è da escludere a priori. Il Fondo Elliott potrebbe decidere di cambiare il management rossonero rimpiazzando gli attuali dirigenti con dei profili individuati già da tempo: Paolo Maldini, già cercato dal Milan di Yonghong Li, avrebbe incontrato nelle scorse settimane dei rappresentanti di Elliott; Umberto Gandini, ex Milan e ora alla Roma, e Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli che avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo del contratto da parte del club azzurro. Il club ma anche gli acquirenti attendono le scelte di Elliott che è pronto a iniettare almeno 150 milioni nelle casse del club per il mercato e per ridare fluidità di cassa al club.