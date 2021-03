Maldini: «Il Milan ha tante facce. Rinnovi? Ecco a che punto siamo»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Milan-Napoli, Paolo Maldini ha così parlato: le dichiarazioni del direttore tecnico

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Milan-Napoli, il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini ha così parlato:

PARTITA – «Credo che la nostra recente storia ci deve far capire che il Milan ha tante facce, ma una cosa che deve avere è lo spirito che abbiamo dimostrato nel 98 % della partite del 2021. Questo spirito c’è sempre stato, cambiando interpreti poi cambia la qualità e può fare la differenza».

ASSENZA IBRAHIMOVIC – «Zlatan partecipa ad allenamenti e riunioni, la sua importanza è in quello che fa sia in campo che fuori insieme all’allenatore. Principale artefice? C’è un po’ tutto, una società che lavora in una determinata maniera, un allenatore che si allinea ad essa e dei giocatori che hanno mostrato il proprio talento. Una continuità così la si ha se tutti remano dalla stessa parte».

RINNOVO KESSIE – «Ci siamo già mossi per lui e per quelli in scadenza nel 2022, anche per Calabria, Non abbiamo ancora raggiunto nessun obiettivo ma ci stiamo lavorando».