Malinovskyi: «Ci prendiamo i 3 punti nonostante una prestazione non perfetta»

Ruslan Malinovskyi, centrocampista dell’Atalanta e autore del vantaggio nella sfida del Ferraris, ha commentato la vittoria contro la Sampdoria ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni.

«L’anno scorso abbiamo perso punti prioprio qui a Genova. Con la Sampdoria è sempre difficile, perché per vincere bisogna giocare in maniera perfetta. Dopo la Champions non era semplice, ma ci prendiamo i 3 punti nonostante una prestazione non perfetta».