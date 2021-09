Malmoe Juve, Bernardeschi resta a Torino: il motivo dell’esclusione

Non ci sarà Federico Bernardeschi nel match di Champions della Juve contro il Malmoe. Massimiliano Allegri lo ha escluso. Ecco il motivo

Oltre a Federico Chiesa, indisponibile per i problemi fisici riscontrati in Nazionale, Allegri è stato costretto a non convocare anche Federico Bernardeschi per il match di Champions League contro il Malmoe.

Secondo quanto appreso da Juventusnews24.com, l’esterno bianconero e della Nazionale avrebbe riscontrato un problema ad un ginocchio. Apparentemente non sembrerebbe qualcosa di grave ma non sarà a disposizione per domani.