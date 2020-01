Manchester City: De Bruyne è il giocatore dell’anno

Il rendimento di De Bruyne è forse il segno più evidente del lavoro di Guardiola al Manchester City. Lo ha reinventato mezzala

Uno degli aspetti più significativi del lavoro di Guardiola al Manchester City consiste nell’aver reinventato ali come Bernardo Silva e De Bruyne in mezzali. Il belga soprattutto è determinante nello scacchiere della squadra, come i 13 assist fin qui in campionato confermano.

Il gioco di posizione di Guardiola cura in modo maniacale l’uscita del pallone dalla difesa. Lo scopo è quello di arrivare nel migliore dei modi in zona di rifinitura, servendo i propri giocatori creativi in modo pulito, affinché possano fare la differenza e trovare la soluzione migliore. Insomma, la completezza di De Bruyne è la chiave della brillantezza del Manchester City, è il modo con cui riesce a muovere e disordinare le strutture difensive avversarie. Rappresenta il giocatore tatticamente intelligente di questi anni, difficile da sintetizzare in un suolo ruolo. Il merito della squadra (e di Guardiola) è poi quello di metterlo nelle condizioni migliori per incidere.