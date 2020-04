Manchester City, De Bruyne: in cosa il belga è unico

De Bruyne è il principale leader tecnico del Manchester City. Ha numeri incredibili in zona di rifinitura, tra assist e passaggi chiave

De Bruyne è forse il centrocampista migliore al mondo oggi. Si tratta di un rifinitore di livello sublime, con dati impressionanti: 16 assist fin qui in Premier League, per distacco il primatista.

Inoltre, è anche in testa per quanto riguarda i passaggi chiave: 75 fino a questo momento. Oltre a essere un incredibile generatore di occasioni, è interessante osservare quanto i suoi passaggi chiave arrivino quasi totalmente su azione: ben 72, come riportano i dati di Whoscored.com. Anche questo è un record in Premier (al secondo posto c’è Grealish con 57).