Manchester City in attesa del verdetto per le violazioni del Fairplay finanziario, l’ex City Borson: «Prima decidono meglio sarà»

Le parole dell’ex consulente finanziario del Manchester City Stefan Borson sull’attesa del verdetto per la violazione del fairplay finanziario

Il Manchester City è ancora in attesa della sentenza sul caso delle 115 presunte violazioni del Fairplay Finanziario. Il procedimento, conclusosi con un’udienza indipendente nel dicembre 2024, non ha ancora prodotto un verdetto, alimentando speculazioni su possibili sanzioni che vanno dalla penalizzazione in classifica a un embargo sul mercato, fino a multe salate. Un’esclusione dalla Premier League è considerata improbabile, ma la situazione resta delicata. L’ex consulente finanziario del club, Stefan Borson, ha spiegato a Football Insider le tempistiche e le preoccupazioni che iniziano a emergere.

SOONER IS BETTER – «L’ideale per il Manchester City sarebbe ricevere la sentenza il prima possibile. Quando il periodo di deliberazione si allunga, o si entra nella fase di stesura della decisione, si inizia a pensare che il giudizio debba essere formulato con particolare attenzione, per evitare qualsiasi possibilità di impugnazione su questioni molto serie».

SIAMO ANCORA NEI TEMPI – «Non credo siamo ancora in quella fase. Per una causa di questa portata, siamo ancora in un momento relativamente iniziale rispetto a quando sarebbe lecito attendersi una decisione definitiva. E poi non conosciamo gli impegni dei membri della commissione: potrebbero essere stati occupati con altri casi all’inizio dell’anno».

IL LIMITE TEMPORALE PSICOLOGICO – «È possibile che la decisione fosse stata già programmata per la primavera. Ora siamo quasi a luglio. Credo che siamo entrati in un periodo in cui il City inizierà ad avere qualche preoccupazione sul ritardo della sentenza. Non siamo ancora nel panico, ma se dovesse protrarsi fino a ridosso dell’inizio della stagione, allora sì, diventerebbe un problema».