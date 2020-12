Manchester City, Guardiola: «Aguero dal 1′, abbiamo bisogno di lui»

Subito di nuovo in campo il Manchester City dopo la vittoria di ieri contro il Newcastle: ecco le parole di Guardiola su Aguero

Sfida affascinante domani tra il Manchester City di Pep Guardiola e l’Everton di Carlo Ancelotti. Ecco le parole di Guardiola alla vigilia.

AGUERO – «Abbiamo pensato mettere in campo dal 1′ Aguero. Abbiamo bisogno di lui, ho bisogno di lui. Ho una buona notizia in generale: il fatto che abbia giocato per 15, 20 minuti. Lo abbiamo visto acuto, dinamico e bravo. È una notizia incredibile per noi: abbiamo bisogno di lui».

GUNDOGAN – «I trequartisti sono arrivati in area perché l’attacco è decisamente migliore. Ilkay è un giocatore incredibile. Un umano incredibile prima di tutto. Nei brutti momenti della prima stagione con la rottura del crocato si è dimostrato una persona con una voglia di competere incredibile. Non sente la pressione».