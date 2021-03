Manchester City, Guardiola: «Non mi fido del Gladbach»

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato prima del match di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach: le sue dichiarazioni

«Abbiamo deciso di schierare questi giocatori, non c’è una motivazione particolare. Arriviamo qui tutti insieme e faremo una bella partita. Ogni allenatore sceglie la formazione che pensa sia più adatta per la partita. La Champions si gioca su due gare: abbiamo ottenuto un buon risultato nella prima, ma ci sono ancora novanta minuti. Conosco bene le squadre tedesche, dobbiamo fare una buona gara per vincere la partita: quello è l’obiettivo».