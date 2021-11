Manchester City, Guardiola: «United? È più importante il Club Brugge»

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Club Brugge

CHAMPIONS LEAGUE – «Il calcio è un gioco in cui si vince o si perde. Quello che mi preoccupa è il modo in cui giochiamo. La sconfitta di sabato è stata dura, conosciamo il calendario e quanto sia impegnativo. Ma sappiamo cosa abbiamo fatto, vogliamo finire bene prima della sosta per le nazionali.Penso che stiamo giocando a un livello incredibile, il modo in cui stiamo giocando nell’ultimo mese e mezzo è uno dei migliori da quando sono qui. Ovviamente i risultati sono diversi, ma il modo in cui giochiamo è ottimo».

CLUB BRUGGE – «La sfida con il Club Brugge di domani è molto più importante rispetto a quella con il Manchester United. Questa gara potrebbe segnare un passo in avanti significativo per la qualificazione agli ottavi di Champions. In Premier ci sono tante gare, in coppa sono poche e sono tutte decisive».

AGUERO – «È stata una notizia difficile per tutti, soprattutto per lui e la sua famiglia. Gli auguriamo, dal Presidente a tutto il nostro staff, una serena guarigione. La vita è molto più importante di qualsiasi altra cosa».