Manchester City in piena emergenza: altra tegola per Guardiola! Un big fuori per 6 settimane, le sue condizioni

Manchester City in forte emergenza: nuova tegola per Guardiola! Un big rimarrà fuori per 6 settimane, svelate le sue condizioni

Piove sul bagnato all’Etihad Stadium. Quella che sembrava una normale gestione delle risorse fisiche si è trasformata, nel giro di pochi giorni, in una vera e propria crisi di reparto per il Manchester City. Il club inglese ha diramato un comunicato ufficiale che non lascia spazio a interpretazioni ottimistiche: Ruben Dias dovrà restare lontano dai campi per almeno 6 settimane.

La diagnosi: lesione al bicipite femorale

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il difensore centrale portoghese hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale. Un infortunio muscolare di entità significativa che priverà Pep Guardiola del suo pilastro difensivo per un mese e mezzo. Il tecnico catalano dovrà ora fare i conti con un’assenza che pesa come un macigno sugli equilibri della squadra, impegnata nella rincorsa al titolo in Premier League e nelle coppe.

La maledizione della difesa: dopo Gvardiol, anche Dias

La notizia dello stop di Dias arriva come una doccia gelata perché segue a ruota un altro evento traumatico che ha scosso l’ambiente Sky Blue. Soltanto pochi giorni fa, infatti, il City aveva dovuto registrare il gravissimo infortunio di Joško Gvardiol. Il difensore croato ha riportato la frattura della tibia alla gamba destra.

Guardiola costretto a inventare

Con due dei titolari inamovibili fuori dai giochi, la difesa del Manchester City è ridotta ai minimi termini. Guardiola si trova ora costretto a ridisegnare l’assetto tattico. La profondità della rosa dei Citizens è leggendaria, ma perdere contemporaneamente la “mente” (Dias) e il “jolly” (Gvardiol) della difesa rappresenta un test durissimo anche per la corazzata più forte del mondo. Gennaio sarà un mese di passione: il City dovrà stringere i denti per non perdere terreno, sperando che l’infermeria non presenti altri conti salati.