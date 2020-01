Manchester City: l’importanza di Fernandinho in difesa

Con l’infortunio di Laporte, Fernandinho è diventato un difensore nel Manchester City. Il brasiliano si sta rivelando preziosissimo

Uno dei leit motiv della stagione del Manchester City consiste nella poca scelta in difesa, con l’infortunio di Laporte che ha complicato i piani di Guardiola. Proprio per questo, Fernandinho si sta rivelando molto più importante del previsto per il Manchester City.

Con l’acquisto di Rodri, ci si aspettava un ruolo da comprimario. Invece il brasiliano è ormai il difensore centrale titolare dei Citizens. Contro l’Everton ha giocato al centro della retroguardia disposta a 5, vincendo la bellezza di 5 tackle. Si vede nella slide sopra.