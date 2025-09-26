Manchester City, dopo il rinnovo di O’Reilly ora punta a blindare Savinho fino al 2031

Rinnovi in casa Manchester City: O’Reilly firma fino al 2030, Savinho verso l’accordo fino al 2031. Le ultimissime notizie

Il Manchester City continua a blindare i suoi giovani talenti. Dopo l’annuncio ufficiale del rinnovo di Nico O’Reilly fino al 2030, il club inglese è pronto a chiudere un altro importante capitolo di mercato interno: il prolungamento del contratto di Savinho fino al 2031. Secondo quanto riportato da Sky Sports, i colloqui tra le parti sarebbero ormai in fase avanzata, con la firma attesa nelle prossime settimane.

O’Reilly, il prodotto dell’Academy che conquista Guardiola

Nico O’Reilly, centrocampista classe 2005 cresciuto nell’Academy del City, ha saputo ritagliarsi spazio nella rosa di Pep Guardiola, uno degli allenatori più vincenti e innovativi della storia del calcio moderno. Il giovane inglese ha mostrato grande versatilità, adattandosi a più ruoli e dimostrando maturità tattica nonostante la giovane età. Il rinnovo fino al 2030 rappresenta un chiaro segnale della fiducia che il club ripone in lui come parte integrante del futuro progetto tecnico.

Savinho, l’ala brasiliana pronta a diventare protagonista

Discorso simile per Savinho, esterno offensivo brasiliano di 21 anni, arrivato al Manchester City nel 2024 dal Troyes, club satellite del gruppo City Football Group. Legato attualmente fino al 2029, il giocatore è vicino a un nuovo accordo che lo porterà a vestire la maglia dei Citizens almeno fino al 2031.

Sotto la guida di Guardiola, Savinho ha già collezionato 52 presenze ufficiali, mettendo a segno 4 gol e servendo 13 assist. Dotato di grande velocità, dribbling e capacità di giocare su entrambe le fasce, il brasiliano è considerato uno dei prospetti più interessanti della nuova generazione verdeoro. Guardiola stesso, in più occasioni, ha sottolineato come il margine di crescita del giocatore sia ancora enorme, soprattutto nella fase realizzativa.

Il progetto a lungo termine del Manchester City

Con questi rinnovi, il Manchester City conferma la propria strategia di consolidare un nucleo giovane e di talento, assicurandosi continuità tecnica e stabilità per il futuro. In un contesto competitivo come la Premier League, blindare giocatori come O’Reilly e Savinho significa garantire qualità e prospettiva a una squadra che punta a restare ai vertici del calcio europeo.