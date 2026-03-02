Connect with us
Manchester City, Rodri via in estate? Due big europee pronte al clamoroso affare, dove potrebbe trasferirsi il Pallone d’Oro spagnolo

20 minuti ago

Rodri

Manchester City, Rodri lascia i Citizens in estate? Due top club europei pronti al clamoroso affare, dove potrebbe trasferirsi

Rodri Hernández si candida a essere il nome di punta, e il grande tormentone, del prossimo mercato estivo. Il centrocampista spagnolo del Manchester City, forte di un contratto in scadenza a giugno 2027, sembra ormai pronto a salutare la Premier League in estate, a meno di clamorosi colpi di scena. Il Pallone d’Oro 2024 è nuovamente al centro dello scacchiere europeo, e tutto lascia presagire un suo imminente e spettacolare ritorno ne LaLiga.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Il bivio strategico del Manchester City

La posizione del club inglese è estremamente delicata. Rodri è un pilastro strutturale, l’architetto dei recenti trionfi di Pep Guardiola, ma il tempo stringe. Senza un rinnovo siglato prima dell’estate, il City entrerebbe nell’ultimo anno di contratto del giocatore, riducendo drasticamente il proprio margine di manovra. A 29 anni, lo spagnolo è un fuoriclasse nel pieno della maturità, ma la dirigenza britannica sa bene che trattenerlo senza prolungamento significherebbe rischiare di perderlo a costo zero nel 2027. Ecco perché prende quota un’ipotesi incredibile ma realistica: una cessione per una cifra attorno ai 50 milioni di euro. Un prezzo “di saldo”, molto inferiore al suo reale valore sportivo, giustificato unicamente dalla carta d’identità e dall’imminente scadenza contrattuale.

Il Barça in pole position

Nella corsa al fuoriclasse, il Barcellona è attualmente in netto vantaggio. Secondo diverse fonti, Rodri avrebbe una spiccata preferenza per il progetto tecnico blaugrana. Al Camp Nou vedono in lui il metronomo perfetto: l’uomo ideale per dettare i tempi, schermare la retroguardia e garantire un’uscita pulita del pallone. Assicurarsi un Pallone d’Oro in piena forma per 50 milioni viene considerata dalla direzione sportiva un’occasione di mercato letteralmente irripetibile.

Il Real Madrid non molla la presa

Dalle parti del Santiago Bernabéu, tuttavia, nessuno ha intenzione di sventolare bandiera bianca. Il Real Madrid monitora la situazione da mesi, individuando in Rodri l’elemento strategico per dare equilibrio a una mediana esplosiva ma giovanissima. Il suo arrivo garantirebbe fosforo, lettura tattica e leadership immediata.

La battaglia è appena cominciata: due giganti di Spagna, un Pallone d’Oro e un prezzo eccezionalmente accessibile. L’estate si preannuncia di altissimo voltaggio.

