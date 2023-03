Manchester United ad Al Thani? Il padre: «Non mi convince l’affare»

Il Manchester United passerà nelle mani di Jassim Bin Hamad Al Thani? Il padre parla così del possibile affare

I tifosi del Manchester United sono in attesa di capire se il club passerà nelle mani di Jassim Bin Hamad Al Thani. Un affare però bocciato dal padre di quest’ultimo, Jassim bin Jaber Al Thani, che ha parlato in un’intervista a The Athletic.

LE PAROLE – «Non mi piace questo investimento, anche se forse funzionerà. Ma ad alcuni dei miei figli piace il calcio, ne discutono sempre con me e spingono forte. Non è la mia specialità».