Il Manchester United si è inserito nella corsa a Eduardo Camavinga: possibile sgambetto al Real Madrid

Eduardo Camavinga si allontana dal Rennes. Il centrocampista classe 2002 è finito nel mirino di numerosi top club europei, su tutti il Real Madrid.

Come riportato dal Manchester Evening News, la stellina francese sarebbe un obiettivo dichiarato anche del Manchester United, che non intende fermarsi dopo l’operazione monstre per portare Jadon Sancho a Old Trafford.