Manchester United, Cavani pensa al rinnovo: le ultime sull’attaccante

Edinson Cavani questa estate è arrivato al Manchester United: il centravanti uruguaiano potrebbe restare ancora un anno in Inghilterra

La stagione di Edinson Cavani al Manchester United non è esaltante come i tifosi dei Red Devils di aspettavano: sono solo 6 le reti dell’ex Napoli e Palermo che però potrebbe allungare la sua esperienza in Premier League.

Secondo quanto riportato dal Telegraph, Cavani potrebbe rinnovare per un anno il suo contratto con il Manchester United dopo essere arrivato in estate a parametro zero.