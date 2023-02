Manchester United, Cristiano Ronaldo potrebbe ricevere la medaglia della Carabao Cup: ecco perché

Cristiano Ronaldo, ex giocatore del Manchester United e ora al Al-Nassr da gennaio, potrebbe ricevere la medaglia della Carabao Cup

REGOLAMENTO – Oltre alla Coppa, il Comitato Direttivo consegnerà trenta medaglie alla Società vincitrice della Finale; e trenta souvenir alla squadra perdente. Ulteriori medaglie potranno essere consegnate con il consenso del Comitato Direttivo, ma saranno a spese del Club richiedente.

Il Manchester United ha utilizzato 27 giocatori in Carabao Cup, quindi non dovrà fare la richiesta per ulteriori medaglie e ne avanzerebbero tre. Cristiano Ronaldo avrà la medaglia?